Kabul edilemez

Fenerbahçe böyle oynasın; canımı yesin! Etkili, koşan, kazanmak için yırtan Fenerbahçe'yi özlemişiz. Lig şampiyonluğu hayali artık sadece güzel bir rüya zaten. Bu saatten sonra aranın kapanacağını düşünmüyorum. Bari ağzımızda güzel bir tat bıraksınlar. Esame listesini gördüğümde, "kazanması zor bir takım" olduğunu düşündüm. Lakin sahadaki kazanma arzusuna bakınca yanıldığımı anladım. Demek ki yapılan operasyon bazılarının akıllarını başlarına getirmiş! Bunu söylememin en önemli nedeni deli dana gibi pres yapmalarıydı aslında... Bu kadar prese inanın can dayanmaz. Çok yüksek dayanıklılık ister. Ya da çok yüksek konsantrasyon... Fizik olarak düşerler zannettim ama neredeyse 80 dakika pres yaptılar. Topun rakipten kazanılma süresi anlamında rekor kırılmış olabilir. HHH Reyes'in neden oynadığını anlayan varsa beri gelsin! Yahu sadece yeni transfer diye bu adamı oynatmak futbolun gerçeklerine ihanettir. Elinde alternatifin olmasa hadi neyse! Ama Topal'la Reyes kıyas kabul etmeyecek farklı kalitede futbolcular. Biz transfer ettik, oynatalım düşüncesi Fenerbahçe'ye zarar veriyor, verecek. Mert'in maçın adamı olduğu karşılaşmada galibiyeti kaçıran tarafın Fenerbahçe olduğu muhakkak... Lakin "VAR kesintisiyle" 1 puanı alabildiği gerçeğini de es geçmemek gerek. Başakşehir'in attığı gol temizdi. Tam o sırada VAR bağlantısının kesilmesi bize özgü bir durum sanırım! Bu maç şampiyonluk ya da küme düşmeme karşılaşması olabilirdi. Böylesi bir hata kabul edilemez. Eminim Fenerbahçe taraftarı da hak edilmeyen puanı kabul etmez. Yönetime de bir tavsiyem var; artık rica ediyorum ah almayın. Zaten yeterince kişinin ahı var bu kulübün üzerinde... Şampiyonluk bekleyen yok zaten, hiç değilse başımızı öne eğdirmeyin!