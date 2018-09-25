Bravo Hasan Ali

Fenerbahçe belki de bu sezon oynadığı maçlar içersindeki en iyi oyun başlangıcını yaptı. Önce yüksek presle ve pas yaparak orta saha üstünlüğünü sağladı. Sonra da tamamen saha hakimiyetini ele geçirdi.

Bu dönemde yakalanan tam dört tane ciddi gol pozisyonu var.

Lakin bazısı zamanlamana hatasından bazısı yanlış pas seçiminden gol olmadı.

Beşiktaş ise Fenerbahçe kalesine gelmeden buldu golü!

Babel'in tamamen kişisel becerisi ve müthiş vuruşuyla...



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Harun 'un bu golde hatasının olduğunu düşünmüyorum.Kalede 2 Harun, 3 Volkan olsa yine çıkaramazdı!Burada hatalı aranacaksa o topa vurduran savunma oyuncularına bakmak gerek.Yüksek pres dediğimiz olay yüksek enerji gerektirir.Ama Fenerbahçe'nin özellikle 60. dakikadan itibaren pres yapacak gücü kalmadı.Zaten iki takımın orta saha güvenliğini bırakmasının ardından maç Rus ruletine döndü.Atanın kazanacağı bir maça...Hasan Ali ile ilgili ortada bir çok algı operasyonu yapılırken hep arkasında durdum.Çünkü onun ne kadar profesyonel olduğunu, işine ne kadar saygı duyduğunu biliyorum.Dün gece hiç şüphesiz maçın yıldızıydı. Hem defansta hem de ofansta inanılmaz işler yaptı.Onun iyi savunmasından bunalan Quaresma'nın sık sık kanat değiştirerek H.Ali'den kaçtığını gördük!



Cocu'yla ilgili özellikle kadro tercihiyle ilgili eleştiri yapmam.

Elindeki en iyi kadroyu çıkardığını söyleyebilirim.

Malzemeyle ilgili ise sabaha kadar tartışırım!

Cocu'nun takımın mücadele gücünü arttırmaktan başka yapacak bir şeyi yok.

Bu takım ancak bu şekilde yarışın içinde devam edebilir.

Soldado'nun bu kadroda her zaman yeri olması gerekiyor.

Oyunun sıkıştığı, gole ihtiyacın olan dönemlerde kulübede onun işini yapabilecek ikinci bir adam yok.