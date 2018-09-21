Bık-bık yorumcular!

Bu farklı mağlubiyet Avrupa Ligi'ne, "öylesine bir maç" muamelesi yapan Cocu'ya yazar! Kimse kusura bakmasın. Avrupa'da başarılı olmak Fenerbahçe'nin hedeflerinin başında gelir Mösyö Cocu! Ama anlaşılan o ki sen de, "ligde şampiyon olalım da, başkasına gerek yok" kurnazlığına gidiyorsun. Dinamo Zagreb'in kadrosuna baktım, bazı oyuncuların saha içindeki yerleşimleri değişmiş sadece... Elin Hırvat'ı böylesine önem veriyor Avrupa Ligi'ne... Seninse aklın fikrin Beşiktaş maçında! Allah aşkına birisi bana şu Reyes ve Frey transferlerinin neden yapıldığını bir anlatıversin. Gördüğüm kadarıyla ikisinin de F.Bahçe'de oynama yeterliliği yok. Hatta daha ileri gideyim PTT 1. Lig'de stoperler Frey'e adım attırmaz, forvetler Reyes'i buldozer gibi ezer! Aykut Kocaman döneminde, "Valbuena neden oynamıyor, Fenerbahçe sıkıcı oynuyor?" Diye bık bık eden bir gazeteciyorumcu gurubu vardı. Dün yine Aatif sahadaydı, Valbuena Zagreb'i getirilmedi bile! Bakalım bık-bık yorumcular buna ne diyecekler? Bu arada Aatif'ın Fenerbahçe adına birşeyler yapmaya çalışan tek oyuncu olduğunu da ekleyelim. Taraftarı Aykut Kocaman'a karşı doldurup, Fenerbahçe'yi bu noktalara getirdiler. Fenerbahçe Dinamo Zagreb gibi bir takımdan 4 gol yemez, yiyemez. Ali Koç, "Bir facia olmazsa Cocu'yla devam ederiz" demişti. Acaba bugünden sonra yeni bir facia beklenecek mi?