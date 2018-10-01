Duyunca içim acıdı!

çan seslerini duyuyor musunuz? Çanlar artık Cocu için çalıyor!

Geçen sezonunun lig ikincisi olmuş kadrosunu bu kadar revize edip, bu kadar kötü hallere düşüren bir teknik direktörle devam etmek düşünülemez bile!

Sahaya bakıyorum da, bu Jalison yerine geldiği Josef'in ancak kramponlarını taşır. Aynı şekilde Harun'da Volkan'ın eldivenlerini! Yeni yapılmış transferleri, sırf yeni diye oynatmaya çalışmak takıma çok zarar verdi.

Başakşehir maçının ardından milli ara olacak. Bence değişiklik için en uygun zaman. Eğer yönetimin böyle bir düşüncesi olacaksa...

Ali Koç, "Bir facia yaşanırsa Cocu'yla yolları ayırırız" demişti.

Acaba daha nasıl bir facia yaşanması bekleniyor?

***

Ben dün gece ligde galibiyet alamamış Rize tribünlerinin 4-4-4 diye bağırdığını duydum. İçim acıdı. Bundan büyük facia olur mu?

F.Bahçe yarışır diyoruz, düzelir diyoruz, ama her geçen hafta daha da kötüye gidiyor. Fenerbahçe bu hallere düşmez, düşmemeli!

Okan Buruk F.Bahçe'yi yenmenin formülünü bulmuş galiba! 4'te 4 yaptı. F.Bahçe'nin orta sahada bir şeyler yapabilecek tek adamı Benzia'yı Musa ile kilitleyince sarı lacivertliler pozisyona dahi giremedi.

Ya arkadaş bir takımın iyi konuşacağımız tek bir oyuncusu olmaz mı? Neresini tutsan elinde kalıyor.

Artık Harun'un tahammül edilebilecek durumu kalmadı. Her pozisyonda panik. "Çıksam mı, çıkmasam mı?" Derken inanılmaz hatalı goller yedi. Sanırım artık Volkan'ın kaleye dönme zamanı geldi.

Fenerbahçe'nin averajı -4 oldu dostlar! Tersten tarih yazıyor Cocu!

Hiç unutulmayacağına eminim.