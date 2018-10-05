Karambol sistemi! – Emre Bol – Fotomaç
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HEPSİ
    05 Ekim 2018, Cuma
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    sistemi!

    takımı gruptaki ilk maçında Anderlecht'i yüzde 34 topla oynama oranıyla yenmiş. Yani topla oynamayı pek sevmeyen, topu rakibe verip kontrataklarla sonuca gitmeye çalışan bir takım. karşısında da aynı planlamayla sahadaydılar. Disiplini hiç bozmadıklarını da söylemek gerek. Denemeler yapmaya bayılan Cocu ise belki de ilk kez rakibi iyi analiz edip, 3-5-2 formasyonuyla sahaya çıktı. Zaten topla pek oynamayan, üzerine hiç gelmeyen bir rakibi 3. bölgede sıkıştırıp işi bitirmeyi planladı. Benzia yerine ortada savunma özellikli futbolcularla oynamasının nedeni ise dönen topları kazanmaktı. Fakat gördük ki çok fazla hücumcuyla çok fazla pozisyona girilemiyor ve çok gol atılamıyor. Çünkü bir hücum planı yok Cocu'nun. hücumlarla sonuca gidilmeye çalışılıyor. Bu kaos futboluyla 3. sınıf bir rakibi yenebilirsin. Zaten Spartak Trnava'nın bütün kadrosunun 8-10 milyon euro maliyeti var! Haftalardır Slimani patlayacak diye bekliyorduk. Seviyesi düşük olsa da her daim kalabalık olan rakip savunmaya goller atabilmesi önemliydi. Bu arada Cocu'nun Frey sevdasının nedenini bir türlü anlayamadık. Yahu adam bırakın gol atmayı doğru düzgün pas veremiyor. İstatistiklere bakmadım ama büyük ihtimalle takımın en çok yanlış pas yapan ismidir! Eljif'i yine çok beğendim. Maşallahı var. HHH Ortada da kanatta da oynasa faydalı oluyor. Sürekli kadroya girebilse belli ki üzerine koyarak devam edecek. Lakin Mösyö Cocu'nun maçında onu oynatıp oynatmayacağı bir muamma! Bu galibiyet Fenerbahçedeki yangını söndürür mü? Bence söndüremez. Başakşehir karşılaşmasının Cocu'nun kader maçı olacağı muhakkak.

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 05 Ekim 2018, Cuma
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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