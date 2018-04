Görelim bakalım!

Sezon başından bu yana hep Dirar'ı eleştirdi durdu Fenerbahçe taraftarı... Ama o yokluğunda değeri daha çok anlaşılan bir futbolcu...

Yerine oynayan Alper inanın yarısı edemez! Ben Alper kadar dalgalı futbolcuyu az gördüm. Çok iyi oynadığı dönemler de oldu elbette... Lakin daha çok kötüsünü izletti! Bulduğu şansları hep elinin tersiyle itiyor. Bir gün gelecek Fenerbahçe formasına hasret kalacak.

O zaman aklı başına gelir mi bilmiyorum.

Ozan Tufan'ın başına gelenlerin onun da başına gelmesi yakındır. Benden söylemesi... Fenerbahçe iyi oynamadı.

Buna rağmen ilk yarıda bir gol bir de hakem Cüneyt Çakır'ın, 'görmezden geldiği' penaltı pozisyonu var! Ligin sonu yaklaşmış ve şampiyonluk yarışı böylesine kızışmışken hakemlerin artık daha dikkatli olması gerekiyor. En azından gördüklerini çalmaları...

Fenerbahçe göze hoş gelen bir futbol oynamasa da takdiri hakeden bir disiplinle mücadele ediyor. Bence ligin hiçbir maçta kolay kolay dağılmayacak tek takımı... Aykut Kocaman'ın oyuncu grubuna özel planları Fenerbahçe'yi bu noktaya kadar getirdi. Mesela maçın başlamasıyla rakibin en önemli silahı Trezequet'i sadece önündeki Alper'le değil Soldado'yla da sıkıştırdı.

Ligin en iyi kanat oyuncularından biri olan Trezequet bu şekilde etkisiz kaldı.

Josef'e olan hayranlığım her geçen maç artıyor. Sahanın her yerinde, adam kovalıyor, her takım arkadaşının hatasını kapatıyor. Bir bakıyorsun stoperde bir dönüyorsun gol atıyor. Kolay sakatlanmıyor, profesyonelce yaşıyor. Fenerbahçe'ye böyle oyuncular lazım. Bu galibiyet psikolojik olarak rakiplerin önüne geçmeyi sağladı. Bugün alınacak her sonuç Fenerbahçe'ye yarayacak. Görelim bakalım neler olacak?