Artık yeter! – Emre Bol – Fotomaç ;
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HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Artık yeter!

    Ne ekersen onu biçersin demiş büyükler... Rüzgar ekenler, fırtına biçtiler!
    Her şey 'nin lehineyken, rakip eksik kalmışken, bu maç nasıl tatil edilme durumuna geldi?
    Statta yöneticiden, güvenlik görevlisine kadar herkesle konuştum.
    Olayların bu kadar tırmanmasının en büyük sorumlusu yedek kulübesidir.
    Taraftar ilk defa küfür etmiyor, sahaya yabancı madde ilk kez atılmıyor.
    Ne yazık ki bizim statlarımızda bu durumları çokça yaşıyoruz.
    Bir futbolcunun tribünlere saldırması, Beşiktaşlı oyuncuların saha içinde olmayan faullerde kendilerini yere atmaları Fenerbahçe taraftarını geren etkenler oldu. Sonrası malum zaten...

    HEPSİ BİZİM TAKIMIMIZ
    Oysa ne gerek var böyle şeylere?
    "'un havası kirlidir" dedin, bir İstanbul takımıyla ilk kez şampiyonluk yaşadın.
    Artık Fenerbahçe fobisini bırakmanın zamanı geldi de geçiyor. İki büyük camiayı birbirine düşürmeye kimsenin hakkı yok.
    Beşiktaş da bizimdir, Fenerbahçe de, da... Kişiler gelir geçer, camialar kalır.
    Türk futbolunun kara geceleri bitmek bilmiyor.
    Yine, "artık yeter" diyeceğiz ama yine bitmeyecek.
    Ne yazık ki...
    Bu saatten sonra yapılacak en doğru şey Akhisar takımına kupayı vermek olacaktır.

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 20 Nisan 2018, Cuma
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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