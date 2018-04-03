Averaja dikkat

Dün saat 14 civarı Kayserispor Başkanı Erol Bedir'le ofisinde buluştuk. Bana başkanlığı süresince hiç Fenerbahçe mağlubiyeti almadığını söyleyince, "Başkanım bugün ilk olacak" cevabını verdim. Erol Başkan kısıtlı imkanlarla iyi ve yarışmacı bir takım oluşturmuş.

Türk sporunun böyle iş bilen, profesyonelliğe önem veren yöneticilere ihtiyacı var.

Hafta içi yapılan birlik beraberlik toplantıları meyvesini vermiş, oyuncuların aklı başına gelmiş. Bu konsantrasyonla devam ederlerse 8'de 8 yapmaları muhtemel.

Kayserispor karşısında başından sonuna oyunu domine eden Fenerbahçeli futbolcular da böylesine farklı bir galibiyet beklemiyordu. Ancak Sumudica'nın çılgın 3'lü defans taktiği özellikle Şener ve Hasan Ali'nin çok etkili olmasına sebep oldu. Bunlara bir de tecrübesiz genç kalecinin yetersiz performansı eklenince ortaya farklı bir skor çıktı. Genç kaleci kardeşime üzüldüm.

İlk defa böyle bir seviyede Fenerbahçe gibi ciddi rakip karşısında önünde 3 defans oyuncusuyla oynamak durumunda kaldı. Bence dün gece Sumudica'nın en önemli hatası buydu.

Soldado geniş alan ve yanında pas yapabileceği adam bulunca etkili oldu.

Attığı golleri sadece rakip kalecinin performansıyla değerlendirmek olmaz.

Gerçekten usta işi gollerdi. Aykut Kocaman'ın onu ikinci yarı çıkarmasına sosyal medyadan mızmız edenler, Soldado'nun kart sınırında olduğundan haberi yok sanırım! İşleri sadece sallamak olanlara prim vermeyin. Fenerbahçe uzun bir aradan sonra golü atıp korumaya çalışmadı. Fazlasını zorladı.

Zira şampiyonluk belki de ikili averaja kalacak.

Eminim bu farklı galibiyet dahi 'birilerini' memnun etmemiştir. Yine söyleyecek bir şey bulacaklardır! Kimse şunu unutmasın zaman bölünme değil, birleşme zamanıdır. Hesaplarınızı haziran ayına bırakın!