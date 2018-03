Keyif büken!

Aykut Kocaman, "Rakiplerini büken takım geliyor" dediğinde futbol zevkimizi, keyfimizi bükmekten bahsetmemiştir herhalde! Esneye esneye bir ilk yarı seyrettik. Tatsız, tuzsuz, pozisyonsuz, zevksiz...

Kadrodaki tek doğru değişiklik Volkan Demirel'in sahada olmasıydı. Normal şartlarda iki maçın içine eden bir oyuncunun uzun süre kadroda yer bulması zor olur. Lakin Volkan'ın şu anda alternatifsiz oluşu kaleyi yeniden devralmasını sağladı. Aslında iyi de oldu. İlk yarıda Evkur Yeni Malatya'nın isabetli şutlarını Kameni'nin kurtarabileceğini sanmıyorum. Aslında şampiyonluğa oynayan bir takımın iyi oynayan kalecisini konuşmak biraz tuhaf değil mi?

Şampiyonluğa oynayan takımın, 10 numarası konuşulur, forveti konuşulur.

Heyhat biz Volkan'ın takımı nasıl kurtardığını yazıyoruz! Aykut hoca ısrarla "çok koşan yeteneksizlerle" oynamayı tercih ediyor. Oysa kulübede yanında oturan "az koşan yeteneklileri de" bir şekilde takıma monte etmesi gerekiyor. Koşu mesafesi takıntısı ne yazık ki onun sonunu hazırlayacak.

Zenginliği artırdı

Son haftalarda alınan saha sonuçları Fenerbahçe'nin savunma yapmayı beceremeyen bir takım olduğunu gözler önüne seriyor. Artık bir hücum taktiği geliştirmenin zamanı geldi. Sarı- lacivertliler son 20 dakikayı 4-6- 0 oynadı ama bu bile her an gol yenecekmiş duygusunu bitirmeye yetmedi. Futbol yetenekleri takımın önde oynayan oyuncularından bir tık üste olan Alper'in oyuna girmesi, bekleyip rakipten kaptıkları topları değerlendirmeye çalışan Fenerbahçe'nin pozisyon zenginliğini arttırdı.

Bu hafta ve bundan sonraki her hafta final maçı olacak. Zira yarım puan kaybına dahi tahammül yok. Haftaya G.Saray derbisi 3 puanla geçilirse "doğru oyun" yine şampiyonluk yarışının içerisinde olacak. Kimse bu takımdan göze hoş gelen futbolu beklemesin. Alınan her puanı alsın, başının üzerine koysun!