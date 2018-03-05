Derbi taraftarları! – Emre Bol – Fotomaç ;
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    05 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Derbi taraftarları!

    Şampiyonluk istiyorsan, "Atanınla tutanın iyi olacak." 'ye bakıyorum da ne atanı iyi ne tutanı! Hem Fernandao'nun hem de Kameni'nin İyi oynadığı maçlar var elbette. Ama ben oldum olası, "saman alevi" futbolcuları pek sevmem.
    Oyuncunun bir istikrarı olacak.
    Sarı-lacivertlilerin bu kadar çok pozisyona girip atamamasının, bu kadar az pozisyon verip goller yemesinin tek nedeni aslında atıcı- tutucu mevzuunda gizli! Kupa maçında kırmızı kart gören 'i çok ağır eleştirmiştim.
    Şimdi anladınız mı neden bu kadar sert çıktığımı? Volkan sadece maçının berabere bitmesine neden olmadı.
    Aynı zamanda Akhisar karşısında takımını yalnız bırakarak mağlubiyeti hazırlayan sebeplerden biri oldu.
    Kameni'nin yediklerini Volkan yer miydi? Bence yemezdi. Kameni Fenerbahçe kalesini taşıyabilecek kapasitede değil. Rakamsal nedenlerden alelacele yapılmış yanlış bir transfer sadece.

    Volkan cezalandırılmalı
    Fenerbahçe belki de bu maçta şampiyonluğu kaybedecek. Bu yüzden sahada oynamayı değil "tribünlere oynamayı" seçen Volkan'ın cezalandırılması gerekiyor. Yüzde 70'lere varan bir topla oynama oranı yakalamışken, maç kaybetmek sadece oyuncu grubunun kalibresiyle alakalıdır. kendince risk alarak 'deki maçlarda Valbuena'yı oynatmaya başladı. Peki kupa maçının yıldızı 'yi denemedi? Takım savunmasını güçlü tutmak adına Topal- Josef ikilisini bozmuyorsun da ne oluyor? Savunma takımı kendi evinde 3 gol birden yedi!
    Ekici bu takımdaki futbolu bilen ender oyunculardan biri. Böyle bir oyun aklını yanında oturtarak hem kendini hem de Fenerbahçe'yi harcıyorsun.
    Son sözümüz de taraftara olsun. Sanırım şampiyonluk filan birçoğunun umurunda değil! Kritik haftalara girdiğimiz şu günlerde Kadıköy'ün tıklım tıklım olması gerekmez mi? Sadece derbi maçlara giderek taraftar olunmaz.
    Derbi taraftarları yüzünden hakemlerin at oynattığı yer haline geldi Kadıköy! Yine bir penaltı çalınmadı, 'nun tertemiz golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ama birilerinin işine sadece yönetim istifa tezahüratı yapmak geliyor. Değil mi?

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 05 Mart 2018, Pazartesi
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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