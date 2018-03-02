Gemisini batıran kaptan!

Eyy Mehmet Ekici... Nerelerdeydin sen kardeşim?

Gözlerimiz seni arıyor, tribünler artık senin adına besteler yapmak istiyor. Biraz daha fizik olarak güçlendiğinde Fenerbahçe'nin aklı olacak Ekici... Uzun zamandır oynamamasına, maç eksiği olmasına rağmen dün gece sahanın yıldızıydı.

Güç, kuvvet çalışarak kazanılır.

Lakin Mehmet'te olan klas Allah vergisi... İnşallah bundan sonra sakatlık belasından tam anlamıyla kurtulur ve artık Fenerbahçe'ye olan borcunu öder. Yapar mı yapmaz mı bilmem ama Aykut Kocaman'ın en azından bir maçta Josef ya da Mehmet Topal'dan birisinin yanına Mehmet Ekici'yle başladığını görmek güzel olurdu.

Onların önünde de Giuliano...

Bence Fenerbahçe taraftarının özlediği takım ancak böyle olur.



Sezonun hastalığı

Aslında karşılaşma tam Fenerbahçe'nin istediği gibi seyrediyordu.

Bu sezonun hastalığı "bireysel hataların" dün geceki kahramanı Mehmet Topal oldu. Yaptığı bir hata takım skor olarak geri düştü.

Hakem Fırat Aydınus ikili mücadelelerde neredeyse bütün kararlarını ev sahibi ekibin lehine verdi.

Ortamı gerdi, futbolcuları gerdi, tribünleri gerdi.

Kariyerinin son derbisi olur herhalde! Volkan Demirel gibi bir tecrübe abidesine göz göre göre atılmak yakışmadı. Ya kardeşim hakemin gözü üzerinde, hala yapacağından geri durmuyorsun! Kaptanın gemisini batırması böyle olur.

Maçın bitmesine 15 dakika kala gördüğün kartla bir çuval inciri berbat ettin. Fenerbahçe kupadan elenirse bil ki senin yüzünden... Maçın sonları Beşiktaş'ın baskısıyla geçti.

Sahada kalan Fenerbahçeli futbolcuların insanüstü mücadelesini kutlamak gerekiyor. Fakat bu yorgunlukla hafta sonu nasıl oynayacaklar merak içindeyim! Artık iş Kadıköy'e kaldı. Skor avantajını cebine koyan sarı lacivertlilerin kendi evinde turu geçeceğini düşünüyorum.