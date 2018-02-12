Fizik gücü!

Fenerbahçe'yle oynamadan Fenerbahçe'nin fizik kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu anlayamazsınız.

Oyuncu kalitesiyle ilgili sıkıntılar var elbette. Ama özellikle dün gece kötü koşan kimse yoktu. Aykut Kocaman, 2. ve 3. bölgede yüksek presle başlattı takımını... Ligin pas oyununu en iyi oynayan ekibi Başakşehirli futbolcular eminim böyle bir presle karşılaşacaklarını beklemiyordu.

Pas yapamadılar, dolayısıyla istedikleri oyunu bir türlü sahaya yansıtamadılar.

Yüksek presle kapılan toplar Aykut hocanın sonuca gitmek için aradığı şeydi. Fenerbahçe hataya zorlayarak kaptığı toplarla çok fazla pozisyona girdi. Açıkçası ben bu kadar pozisyona girebileceklerini tahmin etmiyordum.

İlk yarıda 3- 4 farkla öne geçmesi muhtemeldi.

Hafta içi futbolcuların, "ya kaybedersek" korkusu yaşadığını yazmış, A Spor'daki programımızda da söylemiştim.

Bu endişe olumlu etki yapmış. Zira kaybedilse çok şeyin kaydedileceği bir maçtı.



İşte doğru oyun!

Takımda kötü oynadı diyebileceğimiz kimse yoktu. Tabi ekstra oynayanlar vardı. Hasan Ali, Visca'ya adım attırmadı, zaman zaman öne çıkarak etkili oldu. Giuliano, merkezde rakibin dengesini bozdu. Dirar yaptığı muz ortalarla sonuca direkt katkı yaptı. Yıldızlara değil, sisteme dayalı takım yoluna devam ediyor. Saçma sapan bir sürü eleştiri yapılıyor. Neymiş efendim, Fenerbahçe göze hoş gelen futbol oynamıyormuş!

Doğru oyunun ne demek olduğunu umarım artık herkes anlamıştır.

Bu kadar eksiğe rağmen takımı buralara getiren Aykut Kocaman'a herkes teşekkür etmeli.

Algı operasyonu yapanların, sürekli Valbuena ismini gündeme taşıyanların amaçları belli. Başakşehir galibiyeti, Fenerbahçe'nin lige ağırlığını koyduğu maçtır. Bundan sonra kartlar yeniden karılacak. Arda transferi Başakşehir'in dengesini bozmuş. Sahada hayalet gibiydi.

Ne hücumda ne de savunmada etkili olamadı. Abdullah Avcı'nın neden ona uzun süre tahammül ettiğini anlayamadım.

Arda'nın bu bitik haliyle Başakşehir'de oynaması zor görünüyor.