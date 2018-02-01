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HEPSİ
    01 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Valbuena!

    dün gece hepimize, "Valbuenalı " ve "Valbuena'sız Fenerbahçe'yi" net bir şekilde gösterdi. Fenerbahçe ilk yarıda Valbuena oyunda yokken rakibe hiç pozisyon vermezken, ikinci yarıda Fransız'ın oyuna girmesiyle oyun üstünlüğü tamamen Giresun ekibine geçti.
    Günümüz futbolu artık bir oyuncunun dahi az koşmasını kaldıramıyor.
    Takım savunmasına sadece bir futbolcunun yardım etmemesi dengeleri bozuyor.
    Sanırım Aykut hoca bir kez daha haklı çıktı.
    Teknik direktör tercihlerine karışmak kimseye düşmez elbette.
    Ancak ben Kocaman'ın seçimlerini desteklesem de, oyuncuların bir kalemde silinmesine karşıyım.
    Sonuçta bunlar Fenerbahçe'nin parasını alan profesyoneller. Uymuyorsa sistemine transfer etmeyeceksin.

    ?Eljif kaliteli ama...
    Eminin hepinizin gözü Eljif Elmas'ın üzerindeydi.
    Fenerbahçe taraftarının ondan büyük beklentileri var. 6 ay üst düzey oynayamamak onu fiziksel anlamda geri götürmüş.
    Bakıyorum da kıran kırana pozisyonlarda kendini sakınıyor. Ama toplu oyunda kalitesini belli ediyor.
    Güçlendikçe çok faydalı olacağına eminim.
    Bu geçiş sürecinde en çok ihtiyacı olan şey Fenerbahçe taraftarından destek görmek. Aykut hocanın -eğer sakatlığı yoksa- onu oyundan çıkarmaması gerekiyordu.
    Maç kondisyonu eksik oyuncuyu oynatarak geliştirmek en doğrusu.
    Kötü de oynasa ancak bu şekilde lige uyum süreci hızlanır.
    Kötü oyuna rağmen alınan galibiyet önemliydi.

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 01 Şubat 2018, Perşembe
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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