Yetiştirme oyuncular!

Üst üste yaşanan sakatlıklar, şanssızlıklar, hakem hataları...

Bunların hepsinin bir teknik direktörün üzerinde nasıl bir baskı oluşturduğunu tahmin etmek zor değil.

Böyle bir ortamda doğru oyunu oynatabilmek ve üzerine de genç oyuncuları takıma kazandırmak kolay bir iş değil.

Aykut Kocaman çok eleştirildiği bir ortamda genç futbolculara şans vererek onları her geçen gün daha da geliştiriyor. Bu kararının ne kadar doğru olduğunu önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Bütün takımlarımız için artık deniz bitti. Öyle milyonlarca euro para harcayarak takım kurma devirleri geride kaldı. Gün gelecek, "yetiştirme oyuncular" değerli olacak.



Bir plan daha ekledi

Sahaya bakıyorum; hem Oğuz Kaan'da hem de Samed'de bu kumaş var. En büyük özellikleri farklı mevkilerde oynamayı biliyor ve öğreniyor olmaları...

Tecrübeli takımın içinde olunca ne kadar iyi oldukları daha net bir şekilde görülüyor.

Fenerbahçe önemli bir fizik kalitesine sahip bir takım. Hatta fizik olarak ligin en iyisi olduğunu söyleyebiliriz.

Kuvvetli olunca rakibin direncini bir şekilde kırabiliyorsunuz.

Kocaman'ın pas oyunu, duran top taktiklerine yeni bir plan daha eklendi.

Giresun karşısında çok sayıda ceza sahası dışı şut denediler. Bu plan zamanla meyvelerini verecek.

Fernandao'nun iyi niyetli ve iyi bir takım oyuncusu olduğunu düşünsem de, ağır maratonda Fenerbahçe'nin ağırlığını taşıyabilir mi bilmiyorum.

Hava hakimiyeti var, iki ayağıyla sert şutlar atabiliyor ama bire birde çok etkisiz.

Çoğu zaman rakibini geçemediği için olmadık yerlerden şut atıyor.

Sadece bir adam geçebilse emin olun skor çok farklı olurdu.

Oyunu çirkinleştirmeden, kora kor mücadele eden Giresunspor'u kutluyorum.

Kupaya renk kattılar.