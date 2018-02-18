Dikkat dikkat!

Maçın ilk yarısı belki de Fenerbahçe'nin bu sezon ortaya koyduğu en kötü performanstı!

Hata yapan, şanssızlık yaşayan Fenerbahçe'yi görmüştük ama bu kadar kötü oynadığına ilk kez şahit olduk.

Bakmayın siz ilk yarıda skorun 2-0 olduğuna...

Alanya ekibi girdiği pozisyonları gol yapabilseydi bambaşka şeyleri konuşuyor olacaktık. Neyse ki 2. yarı Fenerbahçe kendine geldi. Aslında şuna dikkat çekmek istiyorum. Rakipler karşılaşmanın başında, güçlü olduğu dakikalarda direnç gösteriyor. Ama dakikalar geçtikçe sarı lacivertlilerin fizik üstünlüğü kendini göstermeye başlıyor.

Dün ikinci yarıda Alanyasporlu futbolcular tamamen oyundan düştü, ayakta kalan kazandı.

Aykut Kocaman'ın Valbuena tercihini doğru buluyorum. Kadıköy'de daha istekli oynuyor Fransız... Bence, "Savunmayı taraftarın yaptığı maçlarda" tercihi hep Valbuena olmalı. Hem onu küstürmezsin hem de böylesine önemli bir hücum oyuncusunu kullanmış olursun.

Fernandao'nun golü ofsayttı. Bu hakem hatasını Fenerbahçe'nin üzerinde baskı kurmak için kullananlar olacaktır.



Algı çalışması başlar!

Talisca'nın kart cezalısı olma durumuyla ortalığı ayağa kaldıranlar, "Hakemler Fenerbahçe'yi kolluyor" algısıyla önümüzdeki hafta oynanacak derbi maçın hakemini etkilemenin planları yapıyor. Ne olursa olsun buna izin verilmemeli.

Fenerbahçe bu sezon hakem hatalarından en çok çeken takım durumunda...

Buradan Futbol Federasyonu yetkililerine sesleniyorum.

Gerekirse Talisca'nın haksız cezasını kaldırın. Ama derbide büyük bir hakem hatası yaşanmasına izin vermeyin.

Çıksın iki takım, kim iyiyse o kazansın.

Artık hakemleri konuşmaktan bıktık, usandık. İsla ve Kameni Alanya maçının öne çıkan oyuncularıydı. Volkan Demirel'in rahatsızlandığı haftada üst düzey bir performans gösteren Kameni'yi tebrik etmek gerekiyor. Fenerbahçe her maç üzerine koyarak adeta güç gösterisi yapıyor. Maçın kontrolünü hep elinde tutuyor, vitesi istediği gibi yükseltip, düşürüyor. Savunmanın akan oyunda, yüksek toplar geldiğinde adam paylaşımında sıkıntılar yaşadığını görüyoruz.

Aykut Kocaman buna bir çözüm bulmalı.