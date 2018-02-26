Kadro kalitesi! – Emre Bol – Fotomaç ;
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HEPSİ
    26 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kadro kalitesi!

    Beraberlik düşüncesiyle takımını sahaya çıkaran eminim bu kadar baskı yiyeceğini tahmin etmemişti. Fizik gücüyle ve oyun düzenini bozmadan oynayabilmek önemli tabi.
    Lakin şampiyon olmak için fazlasını yapmalı. Bir derbi maçta oyunu bu kadar geride kabul etmenin mantığını anlayamadım. Ön tarafta kontra yapmaya uygun, hızlı bir oyuncun olsa, taktik yapıyorsun diyeceğim.
    Ama alıp dikine gidecek, adam eksiltecek özelliklere sahip tek oyuncun Valbuena yanında oturuyor! İsmail'in sakatlanıp çıkması ve o bölgeye İsla'nın geçmesi takımın dengesini tamamen bozdu. İsla ve Şener, Quaresma'nın karşısında hem de ceplerinde sarı kartla oynamanın zorluğunu yaşadılar. Büyük maçların etkisiz adamı rakiplerinin bu durumunu çok iyi kullandı ve maçın adamı oldu.
    Fernandao'nun golünde bariz ofsayt var. Yardımcı hakemin bu ofsaytı nasıl atladığını anlamadım. Yatsın kalksın sonuca etki etmediğine dua etsin.
    Fernandao takımın en kötülerinden birisiydi.
    Fizik güçleri neredeyse denk iki takımın mücadelesinde, kaliteli ayakları olan taraf kazandı. Sadece kondisyonla bir yere kadar...
    Kocaman'ın elindeki kadronun bundan fazlasını yapması zor gözüküyor.
    Şampiyonluk yarışının içinde sonuna kadar olacaklar elbette. Lakin bu kadro kalitesiyle fazlasını beklememek lazım.
    Ancak uzun süredir kullanılamayan Ekici ve çok şey beklenen Elif gibi kreatif oyuncuların bundan sonra çok ekstra katkı vermesiyle durum düzelebilir.

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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