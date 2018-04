Algıcılar sizi!

Fenerbahçe takımının oyuncu kalitesi çok yüksek olmayabilir ama inanılmaz yüksek konsantrasyonla oynuyorlar.

Skor ne olursa olsun kolay bozulmayan, aynı ciddiyetle oynayan bu takım Aykut Kocaman'ın eseri...

Şampiyonluk yolundaki rakiplerine oranla düşük kalibreli bir takımı hala yarışın içinde tutabilmek gerçekten büyük başarı. Ama özellikle medyada bütün kariyerini "Aykut Kocaman düşmanlığı" üzerine kuran gazeteciyorumcular tarafından oluşturulan, "defansif oynatıyor" algısı her nedense devam ediyor.

Geçen hafta oyunu iki yönlü oynayamayan Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşısında düştüğü durumu gördük!

İşte tam da bu nedenle dengeli oyuna inanıyorum.

Sivasspor'un kendi yarı alanında oynadığı, Fenerbahçe'nin savunma güvenliğini bırakarak yüklendiği bir maç izledik. Rakibi bu kadar kendi yarı sahasına sıkıştırırsan ya ofsayt taktiği yapacaksın ya da geride bekleyen oyuncuların çok seri olacak. Sivasspor'un hızlı çıkıp özellikle Bifouma'nun yakaladığı öyle pozisyonlar var ki evlere şenlik. Onun yerine sahada Robinho olsaydı maç nasıl biterdi tahmin edemiyorum.

Ofsayt taktiği uygulamak için birbirini çok iyi tanıyan, uyum içerisinde bir savunma hattı gerekiyor. Ama sanırım Fenerbahçe'de bu uyum hala sağlanamadı.



İpler rakiplerin elinde

Volkan Demirel'in üst düzey bir performans gösterdiği karşılaşmada savunma hattının iyi olduğunu söylemek zor. Soldado birlikte oynadığı hücum bölgesindeki arkadaşlarına en iyi ayak uyduran forvet... Özellikle Guilliano'yla iyi bir ikili oldular. Verkaçlarla rakip defansın dengesini bozuyorlar.

Şener her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor. Bitmez tükenmez enerjisiyle Gökhan Gönül'ün boşluğunu doldurduğunu söyleyebilirim.

Maçın sonlarına doğru Soldado'nun oyundan alınması Fenerbahçe'nin ön tarafta top tutamamasına sebep oldu. Sarı-lacivertlilerin rakip sahada kalma süreleri çok azaldı.

Atak yiyen taraf olmak kısa süreli bir paniğe neden olsa da kazanan Fenerbahçe oldu. Ligin sonuna kadar kazanarak devam edeceklerdir.

Heyhat ipler rakiplerin elinde.

Şampiyonu Fenerbahçe'nin oynadığı maçlar belirlemeyecek. Ne yazık ki!