Her gol önemli

Kıran kırana bir lig yarışı var.

Nefes nefese gidiyor ve büyük ihtimalle foto- finish'e kalacak.

Hatta averajlara... Yanı atılan ve yenilen her gol artık çok büyük önem taşıyor.

Maç 2-0'ken yardımcının ofsayt gerekçesiyle iptal ettiği bir gol var ki evlere şenlik!

Belki de bir yardımcı hakemin bayrağı belirleyecek şampiyonu...

Artık hakemlerin azami dikkatli ve iyi konsantre olması gerekiyor. Karşılaşma 3- 0 olsa belki de 5'e 6'ya gidecek. Yardımcı hakemin bir yanlış kararı Antalyaspor'un oyuna yeniden tutunmasını sağladı. Fenerbahçe puan kaybetse hesabı kime sorulacaktı?

Sarı-lacivertliler pas oyununu çok iyi oynayan bir takım. Zor kaptırmak, kolay kapmak en büyük silahı... Lakin dün gece orta sahada çok fazla top kaybı yaptılar. Neyse ki 3. Bölge presi pozisyon bolluğunu ve gollerin gelmesini sağladı.

Dirar'ı Aatif'ı çok eleştirdik. Haklarını vermek lazım. Özellikle Aatif...

Maliyet- fayda durumuna bakarsak belki de sezonun en değerli oyuncusu olur. Kalitesi, çapı, kalibresi için herkes bir şeyler söyleyebilir. Ama kimse onu, "elinden geleni yapmamakla" suçlayamaz.



TARAFTAR ARTIK DESTEKLİYOR

Geçenlerde kanat oyuncularının istatistiklerine bakıyorum. Dirar akan oyunda en çok isabetli şut ortası yapan oyunculardan birisi durumunda...

Çok övülen, yere göğe sığdırılamayan birçok oyuncuyu geride bırakmış. Sadece topu ileri taşıma durumu dahi bu takımda 11 oynaması için yeterlidir.

Bu yüzden sürekli eleştirdiğimiz oyuncuları yeniden gözden geçirmekte fayda var. 3. golde Guiliano'ya verdiği pası her futbolcu vermez. Karnesine "gol" yazdırmak varken "asist" yazdırdı. Gönülleri kazandı. Uzun bir aradan sonra derbi maçı dışında stadın dolduğunu görmek sevindiriciydi. Taraftar biraz geçte olsa takımını desteklemeye başladı.

Haftalardır bir sürü takım için" deplasman fobisi" ifadesi kullanılırken, F.Bahçe için "iç saha fobisi" diyorduk! Artık bu fobinin sona ereceğini umuyorum.