Uefa, VAR hakemlerimizi Devler Ligi’ne almadı

UEFA, Türk Merkez Hakem Komitesi'ne öyle bir tokat attı ki sesi Cenevre'den duyuldu.

Şampiyonlar Ligi'nde dünya çapında bir hakemimiz var. O da Cüneyt Çakır... Bundan böyle Şampiyonlar Ligi'nde VAR yardımcılarıyla maç yönetecek. Tıpkı Türkiye ve Dünya Kupası'nda yaptığı gibi. Artık Şampiyonlar Ligi'nde de VAR sistemi uygulamaya konuldu.

Türk hakemleri Barış Şimşek ve Hüseyin Göçek, İsviçre'ye çağrıldı, eğitimden geçti, ama sınıfta kaldılar. Diğer bir deyimle, mesela Cüneyt Çakır, önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde maç yönettiğinde, VAR hakemleri, belki Alman, belki Hollandalı, belki de Rus olacak. Ama Türk olmayacak.

Hüseyin ve Barış yetersiz bulunurken, Namoğlu komitesi Murat Ilgaz'ı yiyip Barı Şimşek'i VAR koordinatörlüğüne getirmişti. Görüyorsunuz değil mi Türkiye'de hatır gönül ve eyyam ile yapılan bazı faaliyetler, UEFA tarafından bile patlatılabiliyor.

Bu şu demektir, Türkiye'nin VAR hakemleri yetersiz ve Türkiye'de VAR sistemi hastalıklı uygulanıyor. Bunu sadece ben söylemiyorum, UEFA'nın bu kararı, mevcut durumu ispatlıyor.