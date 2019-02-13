Uefa, VAR hakemlerimizi Devler Ligi’ne almadı – Ahmet Çakar – Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
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, VAR hakemlerimizi Devler Ligi’ne almadı

, Türk Merkez Hakem Komitesi'ne öyle bir tokat attı ki sesi 'den duyuldu.
'nde dünya çapında bir hakemimiz var. O da ... Bundan böyle Şampiyonlar Ligi'nde VAR yardımcılarıyla maç yönetecek. Tıpkı ve 'nda yaptığı gibi. Artık Şampiyonlar Ligi'nde de VAR sistemi uygulamaya konuldu.
Türk hakemleri ve , 'ye çağrıldı, eğitimden geçti, ama sınıfta kaldılar. Diğer bir deyimle, mesela Cüneyt Çakır, önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde maç yönettiğinde, VAR hakemleri, belki Alman, belki Hollandalı, belki de Rus olacak. Ama Türk olmayacak.
Hüseyin ve Barış yetersiz bulunurken, Namoğlu komitesi Murat Ilgaz'ı yiyip Barı Şimşek'i VAR koordinatörlüğüne getirmişti. Görüyorsunuz değil mi Türkiye'de hatır gönül ve eyyam ile yapılan bazı faaliyetler, UEFA tarafından bile patlatılabiliyor.
Bu şu demektir, Türkiye'nin VAR hakemleri yetersiz ve Türkiye'de VAR sistemi hastalıklı uygulanıyor. Bunu sadece ben söylemiyorum, UEFA'nın bu kararı, mevcut durumu ispatlıyor.

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