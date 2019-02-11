Katliam – Ahmet Çakar – Fotomaç
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Katliam

katledildi.
Merkez Hakem Komitesi, Türk hakemliğini yönetmek yerine maalesef bazı tetikçi hakemler yerleştirip onları göreve atayarak soykırım yaptırıyor.
Geçen hafta Erzurumspor'u ile boğdular. Dün gece de G.Saray'ın 12. oyuncusu tarafından Trabzonspor katledildi.
Peki Ümit Öztürk kim? Geçen yıl Alanya'da net penaltıyı vermeyip G.Saray'a şampiyonluğu hediye eden hakemdi. Dün gece de maçı ilk yarıda yüzde 100 yanlış kararlarla bitirdi.

***
İlk penaltıda ofsayt var mı, yok mu tartışılır. Bilgisayar 'ofsayt yok' dedi, inandık ama penaltı yanlış karar.
Onyekuru kaleci Arda'nın uzanmış ayağına kendine takıyor.
Ardından Trabzonspor Rodallega ile mükemmel bir gol buluyor ve umutlanıyor ki bu sefer sahneye üzülerek söylüyorum, tetikçi Ümit Öztürk çıkıyor.
Nagatomo'nun aleyhine çaldığı bir faulden sonra yüzüne karşı defalarca 'f..k off diyen Nagatomo, oyundan atılmıyor. Oysa ki daha 48 saat önce aynı laf yüzünden 'de oyundan atılmıştı.
Öztürk'e bu da yetmiyor. Sarı kartlı Diagne'ye ilk yarının son dakikasında dünyanın her futbol kültüründe net sarı kart içeren bu arkadan müdahalede sarı kart vermiyor.
Verse Diagne oyundan atılacak çünkü. Yazıklar olsun! Köy maçlarını yöneten hakemler bile bu iki kırmızı kartı es geçmez.
Yok eğer, "f..k off' bir hakaret değilse sarı da mı yok? Peki Saldoda Kayseri'de niye atıldı o halde? Yine ikinci yarı G.Saray defans oyuncusu ceza alanında Ekuban'ın ayağına basıyor. VAR odası 'seyret' diyor, hakem buna da penaltıyı vermiyor.
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Aslında bu penaltı tartışılır. Ama burada çok tehlikeli, acı veren bir çifte standart var. Bu pozisyonu 'seyret' diyen VAR, niye G.Saray'ın kazandığı penaltıda 'tekrar bak' demedi.
Sevgili , size büyük sevgi ve saygım olmasına rağmen bu işi götüremiyorsunuz.
Hata başka bir şeydir, bazı tetikçilerle ligi dizayn etmek başka bir şey.
Bakın bakalım bu sene ve geçen sene Ümit Öztürk, G.Saray maçlarının yüzde kaçını yönetti.
Sonuç olarak Türk hakemleri VAR'ın da içine ettiler, Türk futbolunun da.

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