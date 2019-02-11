Katliam

Trabzonspor katledildi.

Merkez Hakem Komitesi, Türk hakemliğini yönetmek yerine maalesef bazı tetikçi hakemler yerleştirip onları göreve atayarak soykırım yaptırıyor.

Geçen hafta Erzurumspor'u Özgür Yankaya ile boğdular. Dün gece de G.Saray'ın 12. oyuncusu Ümit Öztürk tarafından Trabzonspor katledildi.

Peki Ümit Öztürk kim? Geçen yıl Alanya'da net penaltıyı vermeyip G.Saray'a şampiyonluğu hediye eden hakemdi. Dün gece de maçı ilk yarıda yüzde 100 yanlış kararlarla bitirdi.

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