MHK'nın Meler ataması Trabzonspor'u tahriktir

MHK 2 sezondur performansı ile Türk futbolunun altına hatta TFF yönetiminin altına da dinamit koyuyor. Yanlış atamalar, ısrarla belli maçlara verilen hakemler ve VAR'daki hatalarla TFF yönetimi sanki bir kaosun içine sürükleniyor.



Bunların sebebi yaklaşan genel kurul öncesi Demirören yönetiminin eline zayıflatmak olabilir mi? Demirören yönetimi, MHK'ye müdahale etmek yerine destek vererek hata mı etti?



Testiyi taşıyanla kıranı bir tutan MHK, VAR uygulamasında sınıfta kaldı. Her ne kadar Yusuf Namoğlu, 'Ofsayttan gol yiyen takım yok' dese de VAR'a rağmen puanı çalınan takımlar oldu. Atamalarda da ciddi sıkıntı var.



Örneğin Beşiktaş-Trabzon maçında 6 dakika uzatma veren H. Umut Meler'e Trabzonspor tepki göstermişti.



Hemen arkasından çok kritik Trabzon-Başakşehir maçına yine Halil Umut Meler'i vermek Trabzonspor'u tahrik etmektir. Üstelik maç sadece 3 dakika uzatıldı. İstanbul'daki maç 6 dakika uzatılıyorsa o maçta da ikinci yarıda yaşanan duraksamalara baktığımızda 3 dakikanın çok üzerinde bir ilave süre oynanması gerekirdi.



Bunlar detaymış gibi görünse de takımların ve futbol kamuoyunun hakemlere inancını zayıflatıyor. Fenerbahçe'nin iki puanı VAR'a rağmen çalındı.

Son dakikada Bursasporlu oyuncunun Valbuena'ya faulü var. Hakem bunu atlamış olabilir, orta sahada kritik bir pozisyon.



BU KORKAKLIKTIR



Ama VAR sistemi bu tür pozisyonlar için getirildi. Cüneyt Çakır VAR'a bakıp yine de o golü veriyorsa, hakemlerimizin hala tartışılması normaldir. Aslında Yusuf Namoğlu komitesi en büyük hatasını Galatasaray-Konya maçından sonra yaptı.



Sırf Galatasaray'ın gazını almak için maçın hakemi Hüseyin Göçek ve VAR hakemi Halis Özkahya'yı süresiz dinlendireceğini açıkladı.

Dinlendirmek başka bir şeydir, dinlendirdiğini resmen açıklamak başka bir şeydir.



Bir hakemin dinlendirildiğini resmen açıkladığınızda bunun adı eyyamdır. Bunun adı korkaklıktır.



Bu açıklamadan sonra Kulüpler Birliği ve bir çok kulüp böyle bir açıklamanın çok tehlikeli ve taraflı olduğunu düşünerek tepki gösterdiler.

Ve haklıydılar. Sahadaki ve VAR'daki hakem arasındaki hiyerarşik statü takımların kaderiyle oynuyor.



Çömez bir hakem Cüneyt Çakır'a "Tekrar incele, VAR'a git" dediğinde ego savaşları ön plana çıkıyor. Bazı hakemler VAR'a rağmen tükürdüğünü yalamak ya da hatalı kararlarını düzeltmek gibi bir yola başvurmuyorlar.



Acı olan şu; milyonlarca euro yatırım yapılıyor ama takımların kaderleri kibir-ego ve MHK'nın eyyamı gibi davranışlarla heba oluyor.