CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Ahmet Akcan Kalite farkı kupa getirdi
Ahmet Akcan

Ahmet Akcan

15 Mayıs 2025 | Perşembe

Kalite farkı kupa getirdi

Galatasaray'ın oyuncu kalitesi daha maçın başında öne geçmesine ve kazanmasına yetti. Lig maçında uzun topta Galatasaray defansının arkasına sarkma anlayışından vazgeçen Trabzonspor geriden oyun kurmaya çalışınca Aslan'a ön alanda baskı yapma fırsatı verdi ve çok top kaybı yaptı. Zubkov'u hatalı pasa zorlayan Cimbom, Barış'la 5'te öne geçti. 1-0 önde oynayan Galatasaray oyun kontrolünü sürekli elinde tuttu. Trabzonspor'un forveti Zubkov Nwakaeme ve Banza'yı yakın markajla zaman ve alan vermeyerek etkisizleştirdi. Ozan, Sanchez'den kazandığı topu Günay ile karşı karşıya kalmasına rağmen gol yapamayınca Trabzonspor oyuna ortak olma şansını kaçırdı. İkinci yarının hemen başında Osimhen, faul beklentileri içinde aldığı topla 2. golü atarak Galatasaray'ın kupayı iki kulpundan da tutmasını sağladı. Galatasaray kupayı bir kez tuttuysa bırakmazdı ve bırakmadı da. Yunus'un Osimhen'e attırdığı 3. gol artık kupanın şovuydu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Trabzonspor, Galatasaray, Banza, Zubkov, Günay, barış

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Akıl oyunu futbol! Galatasaray daha yakın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor