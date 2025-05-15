Kalite farkı kupa getirdi

Galatasaray'ın oyuncu kalitesi daha maçın başında öne geçmesine ve kazanmasına yetti. Lig maçında uzun topta Galatasaray defansının arkasına sarkma anlayışından vazgeçen Trabzonspor geriden oyun kurmaya çalışınca Aslan'a ön alanda baskı yapma fırsatı verdi ve çok top kaybı yaptı. Zubkov'u hatalı pasa zorlayan Cimbom, Barış'la 5'te öne geçti. 1-0 önde oynayan Galatasaray oyun kontrolünü sürekli elinde tuttu. Trabzonspor'un forveti Zubkov Nwakaeme ve Banza'yı yakın markajla zaman ve alan vermeyerek etkisizleştirdi. Ozan, Sanchez'den kazandığı topu Günay ile karşı karşıya kalmasına rağmen gol yapamayınca Trabzonspor oyuna ortak olma şansını kaçırdı. İkinci yarının hemen başında Osimhen, faul beklentileri içinde aldığı topla 2. golü atarak Galatasaray'ın kupayı iki kulpundan da tutmasını sağladı. Galatasaray kupayı bir kez tuttuysa bırakmazdı ve bırakmadı da. Yunus'un Osimhen'e attırdığı 3. gol artık kupanın şovuydu.