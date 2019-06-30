Zeki Uzundurukan: "Galatasaray Rafinha'yı istiyor"
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Uzundurukan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Galatasaray, Barcelona forması giyen Rafinha için Real Betis ile birlikte nabız yokluyor. Sarı-Kırmızılılar, Rafinha'nın menajeriyle bir görüşme yaptı. Barcelona da oyuncuyu kiralamayı düşünüyor."
TERİM GIULIANO'NUN ŞARTLARINI SORDU
Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Giuliano ile ilgili "Giuliano için Fatih Terim şartları sordu ancak piyasa değeri yüksek olduğu için bekleme kararı alındı." ifadelerini kullandı.
AHMED MUSA GALATASARAY'A ÖNERİLDİ
"Al Nasr, Suudi Arabistan'daki kriz nedeniyle Diagne transferinden vazgeçmişti. Hatta transfer görüşmeleri sırasında Galatasaray'a Ahmed Musa'yı teklif ettiler."
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