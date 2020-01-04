"Zanka Fenerbahçe'nin oyuncusu değil"
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Ana Haber programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Danimarkalı futbolcusu Zanka ile ilgili konuşan Turhan, "Zanka Fenerbahçe'nin oyuncusu değil." ifadelerini kullandı.
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