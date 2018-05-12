Yılmaz Vural: "Gençlerbirliği önümüzdeki sezon lige çıkmaya en büyük aday"
Gençlerbirliği'nin 29 yıl aradan sonra ligden düşmesi üzerine, eski hocası Yılmaz Vural A Spor'da açıklamalar yaptı.
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