VAR ile ilgili flaş ifadeler kullanan Bol, "Hakemlerle ilgili çok büyük sıkıntı var. Ligde hakemlerden başı ağrımayan takım yok. Bu işin çözümünü söylüyorum, VAR konuşmaları yayınlanmalı. Pazartesi akşam maçlar bittiği zaman VAR kayıtları medyaya gönderilmesi lazım.O zaman kim hatalı göreceğiz. Kimi suçlayacağını bilmiyorsun." dedi.