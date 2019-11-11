"VAR konuşmaları yayınlanmalı"
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Süper Lig'deki hakem hatalarına yönelik flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "VAR konuşmaları yayınlanmalı." ifadelerini kullandı.
VAR ile ilgili flaş ifadeler kullanan Bol, "Hakemlerle ilgili çok büyük sıkıntı var. Ligde hakemlerden başı ağrımayan takım yok. Bu işin çözümünü söylüyorum, VAR konuşmaları yayınlanmalı. Pazartesi akşam maçlar bittiği zaman VAR kayıtları medyaya gönderilmesi lazım.O zaman kim hatalı göreceğiz. Kimi suçlayacağını bilmiyorsun." dedi.
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