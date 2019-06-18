Umut Bozok transferini video ile duyurdular

Nimes'in Ligue 1'e yükselmeyi başardığı 2017-18 sezonunda 24 golle Ligue 2'nin gol kralı olan Umut, geçen sezon ise takımına 2 gollük katkıda bulundu.
Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) takımlarından Lorient, ümit milli oyuncu Umut Bozok'u kadrosuna kattı. Lorient Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Umut'un piyano çaldığı görüntülere yer verildi.
Nimes'in Ligue 1'e yükselmeyi başardığı 2017-18 sezonunda 24 golle Ligue 2'nin gol kralı olan Umut, geçen sezon ise takımına 2 gollük katkıda bulundu.
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