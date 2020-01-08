İsmail Kartal'dan Galatasaray sözleri!
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında konuk oldu. Transferlerle ilgili '2-3 transfer daha yapmayı düşünüyoruz' ifadelerini kullanırken, Galatasaray'la ilgili 'Galatasaray, Avrupa'da ve ligde beklentilerin altında kaldı' dedi. İşte İsmail Kartal'ın tüm açıklamaları...
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