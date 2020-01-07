Evren Turhan: Arda Turan futbolu Galatasaray'da bırakmayı hak etti
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Transfer Raporu programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Turhan, "Arda Turan futbolu Galatasaray'da bırakmayı hak etti" ifadelerini kullandı.
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