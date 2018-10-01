A Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Takım Oyunu programında "Frey, Erzurumspor'a maksimum 1 milyon euro'ya teklif edildi. Erzurumspor Frey'i değerlendirmeye gerek bile duymadı, 2.7 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye geldi." dedi.

BB Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, yaptığı açıklamayla İlker Yağcıoğlu'nun sözlerini doğruladı.



"Frey'i beğenmedik"



Fenerbahçe'nin İsviçre'nin Zürih takımından transfer ettiği Michael Frey'in sezon öncesinde kendilerine önerildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, "Transfer döneminde Frey ile ilgili bize teklif edildi. Kendisini izledik ancak beğenmedik. Zaten listemizde 6. sıradaydı ve önünde 5 opsiyon daha vardı. Yetersiz bulduğumuz için transfer girişimi dahi yapmadık" ifadelerini kullandı.