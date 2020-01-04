Hakem İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyunca maçı durdurdu
Amasya'da oynanan liseler arası futbol karşılaşmasında penaltı atışları yapılırken yakın bölgedeki okuldan İstiklal Marşı okunmaya başlayınca karşılaşmanın hakemi Ömer Karakaya penaltı atışlarını durdurup, futbolcularla birlikte saygı duruşuna geçti.
Maçın hakemi Ömer Karakaya'nın bu hareketi sahada biran şaşkınlığa neden olsa da daha sonra sahadaki futbolcular, idareciler ve karşılaşmayı izleyen taraftarlar saygı duruşuna geçti.
İstiklal Marşı bittikten sonra maçın hakemi Ömer Karakaya sahadaki futbolcular tarafından dakikalarca alkışlandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- A Milliler EURO 2020 öncesinde dünya devlerine gidiyor!
- Lider Sivasspor'un kadro maliyeti herkesi şaşırttı!
- Ronaldo'ya şok! Attığı gol gündem olmuştu ama...
- Leicester galip geldi! Konuşulan Çağlar oldu...
- Fransız basını en iyiler arasında milli yıldızı da gösterdi!
- Almanlar ne yapacağını şaşırdı! Berkay Özcan skandalı...
- Hıncal Uluç'tan flaş yorum: Ali Koç arkasına Federasyonu almış!
- Avrupa'da 21 yaş altı en iyi 11 belli oldu! Listede 1 Türk
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.