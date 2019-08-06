Göztepe Leo Schwechlen'i böyle duyurdu
Göztepe, BB Erzurumspor'da forma giyen eski oyuncusu Leo Schwechlen'i transfer ettiğini bu video ile duyurdu.
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