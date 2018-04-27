Fransa Ligi'nde Hamit Altıntop golü
Fransa Ligue 1'de oynanan Guingamp-Monaco mücadelesinde jeneriklik bir gole imza atıldı.
Ev sahibi takımın formasını giyen Etienne Didot, 34. dakikada kornerden gelen topa yaptığı vole ve attığı golle büyük alkış aldı.
Tecrübeli orta saha oyuncusunun bu golü akıllara milli futbolcu Hamit Altıntop'un Kazakistan'a attığı ve Puskas ödülü kazandığı meşhur golü getirdi.
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