Flaş sözler! "Seyircisiz maçta oyuncular..."
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Lige Doğru programında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Turhan, "Seyircisiz maçta çok kaliteli dediğimiz oyuncular çok zor durumlara düşebilirler saha içerisinde." ifadelerini kullandı.
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