Fikret Orman: "Quaresma'nın yaptığı hareketi..."

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Orman, 5 maçlık cezası Tahkim Kurulu tarafından onanan Quaresma'yla ilgili yaptığı yorumda "Oyuncumuz Quaresma bir şey yapmadı demiyoruz, öz eleştiri yapıyoruz. Yaptığı hareketi tasvip etmiyorum. Kibirli Beşiktaş algısı yapılıyordu, şimdi yok." ifadelerini kullandı.

İşte Fikret Orman'ın açıklamalarından satır başları:

"Quaresma'nın derbide yaptığı hareketi asla tasvip etmiyorum. Ama hangi cezamız indirildi ki Quaresma'nın cezası indirilsin? Bize özel bir muamele var hamdolsun. Quaresma çok tecrübeli bir oyuncu, böyle bir maçta bu tarz bir hata yapmaması gerekiyordu. Sezon başında Beşiktaş kibirli diye bir algı yaratıldı. Biz adalet ve düzgün kararların verilmesini bekliyoruz. Kendimiz için bir şey istemiyoruz. Bir dönem kollandığımızı söylemeye başlamışlardı. Beşiktaş'ın başkanından yöneticilerine, oyuncularından teknik direktörüne kadar kimsenin kollanma gibi bir beklentisi olmamıştır. Böyle bir beklentisi olan da namerttir!"



"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLACAK"

"Beşiktaş'ın şampiyon olacağına kalben inanıyorum. Bu takımın şampiyon olacağına inanıyorum."

"Bayern Münih taraftarını burada Beşiktaş'a yakışır şekilde ağırlayacağız. 11'e 11 ve Beşiktaş taraftarı önünde oynarsak gücümüzü dünyaya gösteririz. Bu yüzden de Bayern Münih maçına taraftarımızı bekliyorum. Desteklerine çok ihtiyacımız olacak."

"Biz iyilikten beslenen bir camiayız. Rakiplerimizin seçim süreçleri var. Bizim öyle bir sürecimiz yok. O süreçlerden ötürü kendi içlerinde biraz gerginlik yaşıyorlar. Onu da sahaya yansıtıyorlar."



BEŞİKTAŞ ÜZERİNDEN PRİM YAPTIRMAM

"Negredo ve Mertcan haberlerini yapan kişi, dedikodular üzerinden bir gündem yaratarak popüler olmaya çalışıyor. Meşhur ettiniz adamı. Beşiktaş üzerinden prim yapılmasına izin vermem. Herkes işine gücüne baksın. Beşiktaş Yönetim Kurulu ve Başkanı'nın inanılmaz güveni vardır. Transfer dönemi geldiği zaman oyuncu da açıklanır, fiyatı da..."



"HERKES KENDİ İŞİNE BAKSIN"

"Fenerbahçe ile Akhisar maç yapıyor. Şimdi, Beşiktaş'ın orada ne işi var? Beşiktaş neden konuşuluyor? Herkes işine baksın. Aykut Hoca'nın babası bizim sevdiğimiz bir abimiz, kendisi zaten Divan Kurulu üyemizdir. Camiamızca sevilen bir isimdir. Aykut Hoca da sahada işine bakacak, kazanmaya bakacak. Allah işini rast getirsin."

"Çok kuvvetli kadromuz var. Beşiktaş'tan gidince de başarılı olmak zor görülüyor. Beşiktaş'a hep defans yapıldığı için Vagner Love başarılı değil gibi görünüyor ama kalan 10 haftada kalitesini gösterecektir."



"BİZ SADECE SAHADA RAKİBİZ"

"2000 senesinde Galatasaray, UEFA şampiyonu oldu ve bu başarıya rağmen onları bir şekilde aşağı çekmeye çalıştılar. Şu anda da Beşiktaş son 4 senede başarılarla iyi işler yapıyor ve aynı durum söz konusu. Bizler sadece sahada rakibiz, dışarıda değil. Fenerbahçe de, Galatasaray da başarılı işler yaptı. Hep birlikte iyi seviyelere çıkmamız gerekiyor. 'Beşiktaş iyi, diğerleri kötü' demiyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor hatta Başakşehir'siz bir lig düşünülemez. Beşiktaş da şimdi bir şeyler yapıyor. Kimseyi küçümsemiyorum ama zihniyet olarak herkes kendini yukarı çekmeli. Kimseyi aşağı çekmeye çalışmamalı."