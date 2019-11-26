Fenerbahçe'nin deplasman sıkıntısı
Yeni Malatyaspor deplasmanından beraberlikle dönen Fenerbahçe, bu sezon dış sahada şu ana kadar 10 puan kaybetti...
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