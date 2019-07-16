Fenerbahçe'den Diego Costa atağı!
Fenerbahçe’den Diego Costa atağı! Fenerbahçe’de flaş trasnfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin Sportif Direktörü Damien Comolli, yıldız oyuncu Diego Costa ile bir araya geldi. A Spor’da yayınlanan Transfer Gelişmesi programında yorumcular transferi değerlendirdi. İşte Diego Costa transferine dair detay ve gelişmeler…
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma tamam
- Fenerbahçe'den 2 transfer!
- Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
- Fenerbahçe Eljif Elmas'tan gelen para ile 2 yıldızı kadrosuna katacak
- Sami Khedira'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş cevabı! Kararını verdi | Son dakika transfer haberleri...
- Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya!
- Fenerbahçe'nin asıl bombası ortaya çıktı! Transfer tarihi de belli... Son dakika haberleri
- Fenerbahçe son dakika haberi: Stoper sorunu bitiyor! Anlaşma sağlanmak üzere
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.