Deniz Türüç için flaş açıklama! G.Saray ve F.Bahçe...
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç transferiyle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bedir, "Deniz Türüç transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray daha istekli" ifadelerini kullandı.
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