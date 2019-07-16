"Fenerbahçe'nin en büyük yanlışı Cocu'yu göreve getirmekti"
A Spor yorumcusu Kemal Belgin, Ana Haber programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Belgin, Fenerbahçe'nin geçen sezon en büyük yanlışı Cocu'yu göreve getirmekti." ifadelerini kullandı.
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