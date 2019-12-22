Fenerbahçe kafilesi stada hareket etti
Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli kafile, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden maçın oynanacağı Ülker Stadı'na doğru hareket etti.
Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden Ülker Fenerbahçe Stadı'na doğru hareket etti.
Süper Lig'in 16. haftasında evinde Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket etti. Yaklaşık 200 kadar taraftar takımlarını karşılaşmaya uğurlarken, futbolcuların lehine tezahüratlarda bulundu. Sarı-lacivertli kafile, polis eskortuyla beraber maçın oynanacağı Ülker Stadı'na doğru yola çıktı.
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