Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye ulaştı!
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, özel uçakla Kayseri'ye geldi. Sarı lacivertli taraftarlar takımlarını havalananında coşkulu bir şekilde karşıladı.
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