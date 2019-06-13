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Eden Hazard sağlık kontrolünden geçti

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Chelsea'nin Belçikalı yıldız oyuncusu Eden Hazard'ı kadrosuna kattı. 28 yaşındaki Belçikalı yıldız Real Madrid'e imzasının öncesinde sağlık kontrolünden geçti.

Santiano Bernabeu Stadyumu'nda özel bir imza törenine çıkacak olan Hazard, sosyal medya hesabından son hazırlıklarını böyle paylaştı.

Hazard daha sonra Real Madrid için sağlık kontrolünden geçti.

İngiliz basınının haberine göre Belçikalı süperstar Real Madrid'e 130 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

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13 Haziran 2019 , Perşembe
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