Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, maç sonunda açıklamalarda bulundu

Cocu'nun açıklamaları şöyle;

"İyi oynadık. Tek üzücü nokta, ilk yarının 0-0 bitmesiydi. Çok enerjik bir takım vardı. Kenarları iyi kullandık. İstediğimiz boşlukları bulduk ve o boşlukları değerlendirdik."

"Devre arasında baskıya devam etmemiz gerektiğini söyledik. Sonunda golü bulmayı başardık. 2. gol de oldukça güzeldi. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Moral ve öz güven açısından önemli bir galibiyetti. Oyuncularım adına mutluyum, galibiyet için çok çalıştılar."

"Pazar günü bizi büyük bir maç bekliyor. Kaliteli bir rakiple oynayacağız. Topla iyi oynayan bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Bu akşam farklı bir durum söz konusuydu. Bugün iyi oynadık. Yarın itibarıyla Başakşehir maçına hazırlanacağız. O maçta neler olacak göreceğiz."

"Şu ana kadar birçok maçta Eljif ilk 11'deydi. Biz de ona güvendiğimizi gösteriyoruz. Genç bir oyuncu, önünde uzun bir gelecek var. Aynı zamanda öğrenmeye istekli bir oyuncu, çok çalışkan... Bu anlamda da iyi bir örnek. Davranışları düzgün ve doğru bir oyuncu."

Taraftarların Ersun Yanal tezahüratlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna Cocu: "Taraftarlar, kendilerini ifade etmekte her zaman özgürler. Bununla ilgili hiç problemim yok. Bu durum, daha iyi performans göstermemiz için bizi kamçılamalı."