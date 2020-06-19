Beşiktaş'ta Denizli kafilesinde 4 oyuncu yer almadı
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi siyah beyazlılar, Denizlispor maçı kamp kadrosusunu açıkladı. Sakatlıkları bulunan Vida ve Dorukhan dışında Boateng ve Douglas da kafilede yer almadı. Ayrıntıları A Spor muhabiri Mustafa Mandev aktardı.
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