Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
İngiliz ekibi Fulham, kaleci Fabri için Beşiktaş'a resmi teklif yaptı.
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