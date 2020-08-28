Başakşehir'in yeni sezon formaları tanıtıldı

Süper Lig'i geçtiğimiz sezon şampiyon olarak tamamlayan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, forma ve spor giyim resmi tedarikçisi Bilcee'nin özel olarak tasarlayıp ürettiği yeni sezon formalarının tanıtımını yaptı. Çırağan Sarayı'nda yapılan toplantıya Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt ve yönetim kurulu üyeleri ile Bil Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilce ve turuncu-lacivertli futbolculardan Mert Günok, Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Alexandru Epureanu da katılım gösterdi.

Gümüşdağ: "Farklı hedeflere doğru koşacağız"

Yeni sponsorluk anlaşmasından dolayı heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Göksel Gümüşdağ, "Bizler oldukça yoğun bir sezondan sonra 6 senedir kurulduğumuz günden bu yana hedefimiz olan 6. yaşında 6. Türkiye'nin yeni şampiyonu. Başakşehir yönetimi olarak, başkanı olarak, futbolcular olarak buradayız. Bugün bizim için ayrı anlamı olan bir gün. 6 Haziran'dı zannediyorum yine bu salonda Başakşehir Futbol Kulübü Anonim Şirketi kuruluşunun lansmanını yaptık. Bugün Bil Group ile yine bir lansmandayız. Farkımız; hedeflerimizi başarmış şampiyon bir takımın başkanı olarak huzurlarınızdayım. Başakşehir'in gerek oyuncuları gerek teknik direktörü zaman zaman; 'Başakşehir'in hedefleri bitti mi' sorularıyla karşılaşıyoruz. Hayır, hedeflerimiz devam ediyor. Bu ilk aşamasıydı. Bundan sonra farklı hedeflere doğru koşacağız. 'Yeni vizyon aynı hedef' demiştik sezona başlarken, hamdolsun başardık. Şimdi de gerek Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bugün bu forma markasının anlamı şu; bizle çok özdeşleşen bir marka. Bugün Türk Mili Takımı'na en fazla oyuncu veren biziz. Aynı zamanda Mili Takım'ın 11'inde en çok süre alan oyuncular yine bizim. Ülke puanına en çok katkı sunana takım yine Başakşehir Futbol Kulübü'dür. Umarım diğer kulüplerimiz de üzerine ekleyerek devam eder ülke puanımızın. Yerli ve milli olmanın biz de farkındayız. Bu bağlamda Bilcee ile bir anlaşma imzalayacağız. Gerek Başakşehir gerek Bil Group'a hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kulandı.

Bilce: "Türk futboluna katkı yapacağına inandığımız bir iş birliği"

Çok önem verdikleri bir anlaşmaya imza attıklarını dile getiren Hacı Bilce, "Türk futboluna katkı yapacağına inandığımız bir iş birliği için bir aradayız. Ülkemizde spor giyim sektöründe yerli ve mili giyim markamız sezon şampiyonumuz Başakşehir'le yaptığı sponsorluk anlaşması bizim için çok anlamlıydı. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ne yerli ve mili Bilcee ile çıkması bir ilktir. Avrupa'da birçok kulüple sponsorluk görüşmelerimiz var. Başakşehir bizim için çok değerli ve kuruluşundan bu yana zirveye oynamıştır. Lig sezonlarının büyük bölümünü lider olarak tamamlamıştır. Biz 8 ay önce bu teklifi yöneticilere iletmiştik. Sağ olsun onlar da bizim heyecanımızı paylaştılar. Başkanımız da içerisinde yerli ve milli marka oluşundan dolayı bize her türlü kolaylığı sağladı ve bu iş birliği doğdu. Başakşehir kulübümüz Şampiyonlar Ligi'nde yerli ve milli markamızla gidecektir. Bu yıl ülkemizin önemli basketbol takımlarından Anadolu Efes'le de iş birliğimiz var. Bu arada ilk bir Türk markası olarak Torino basketbol takımıyla sponsorluk anlaşması yaptık. Bizim için çok önemli bir iş birliğidir. Başakşehir Kulübü'müze Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarılar diliyoruz" diye konuştu.