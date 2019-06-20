Başakşehir'de Kudriashov ile yollar ayrıldı | Video haber
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın hemen ardından 2.sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'de Adebayor ve Bajic'ten sonra 2 ayrılık daha gerçekleşti. Turuncu-lacivertliler Serdar Taşçı ve Kudriashov ile yollarını ayırdığını açıkladı.
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