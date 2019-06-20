Başakşehir'de Serdar Taşçı ile yollar ayrıldı | Video haber

Medipol Başakşehir'de transfer operasyonu başladı. Geçtiğimiz sezon 8 puan farkla öndeyken rakibi Galatasaray'a şampiyonluğu kaptıran turuncu-lacivertliler, takımda değiişkliğe gidiyor. Çaykur Rizespor'da çok iyi bir sezonu geride bırakan Okan Buruk'a takımı emanet eden Başakşehir, kadro mühendisliğine başladı.



Togolü santrfor Emmanuel Adebayor ve Riyad Bajic ile yollarını ayıran İstanbul ekibi 1 oyuncu ile daha vedalaştı. Medipol Başakşehir deneyimli stoper Serdar Taşçı ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.