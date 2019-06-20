Başakşehir'de Serdar Taşçı ile yollar ayrıldı | Video haber
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın hemen ardından 2.sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'de Adebayor ve Bajic'ten sonra 3.ayrılık gerçekleşti. Turuncu-lacivertliler Serdar Taşçı ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Medipol Başakşehir'de transfer operasyonu başladı. Geçtiğimiz sezon 8 puan farkla öndeyken rakibi Galatasaray'a şampiyonluğu kaptıran turuncu-lacivertliler, takımda değiişkliğe gidiyor. Çaykur Rizespor'da çok iyi bir sezonu geride bırakan Okan Buruk'a takımı emanet eden Başakşehir, kadro mühendisliğine başladı.
Togolü santrfor Emmanuel Adebayor ve Riyad Bajic ile yollarını ayıran İstanbul ekibi 1 oyuncu ile daha vedalaştı. Medipol Başakşehir deneyimli stoper Serdar Taşçı ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
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