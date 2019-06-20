Başakşehir Adebayor'a veda etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor'a veda etti.

Twitter üzerinden bir video paylaşan İstanbul ekibi, "Sahada terinin son damlasına kadar savaşan Emmanuel Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

35 yaşındaki forvet oyuncusu 2017 yılının ocak ayından beri Başakşehir forması giyiyordu. İstanbul temsilcisiyle toplamda 76 maça çıkan Adebayor, bu karşılaşmalarda 28 gole imzasını attı. Yıldız futbolcu kariyerinde Real Madrid, Tottenham ve Manchester City gibi takımların formasını giymişti.