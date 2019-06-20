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Aleksandar Kolarov Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Roma forması giyen Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov, Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Yönetim, Sırp futbolcu ile masaya oturacak. Transferle ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Göktuğhan Argın aktardı.

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Roma'nın 33 yaşındaki yıldızı Aleksandar Kolarov'u kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, İstanbul'a gelen Sırp futbolcu ile masaya oturacak.

Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kolarov'un yöneticilerle görüşerek Fenerbahçe'ye gitmek için izin istediği öğrenildi.

Kolarov'un Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve 33 yaşındaki futbolcunun yıllık 2.8 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

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20 Haziran 2019 , Perşembe
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